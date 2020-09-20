«Заканчивайте стелить соломку»: Зеленский обратился к партии «Слуга народа»

Чуть больше месяца остается до местных выборов на Украине. В связи с этим президент страны Владимир Зеленский жестко обратился к своей партии «Слуга народа». Он призвал депутатов действовать и перестать стелить себе соломку.

«Разве мы уже не хотим изменить страну? Нет? Не просто поменять фамилии на кабинетных табличках, а получить наконец эффективное, удобное, современное и адекватное государство? Так давайте менять. Не ныть, не прятаться, не жаловаться на кого-то. А именно менять. По-настоящему. Без предварительных подсчетов и сравнений», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Он заявил, что необходимо показать населению, что партия готова работать и бороться. При этом лидер страны признал, что обнулить старые «серые элиты» на местах будет сложно. Он подчеркнул, что сильным можно считать не того человека, который не ошибается, а того, кто признает и исправляет ошибки.

«Прямо и жестко хочу сказать всем своим. Заканчивайте отказываться от ответственности. Заканчивайте стелить себе соломку на случай чего-то непредвиденного. Заканчивайте готовить себе оправдание на будущее. У вас достаточно времени, чтобы доказать свою эффективность», — заявил Зеленский.

Первые местные выборы после избрания Зеленского пройдут на Украине 25 октября. Согласно опросу группы «Рейтинг», партию «Слуга народа» готовы поддержать 16% граждан.