В партии Зеленского увидели выгоду в поражении на выборах

Партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» выгоднее проиграть на местных выборах, чем выиграть. В этом случае жители не смогут обвинить депутатов в проблемах города, заявил глава фракции Давид Арахамия.

По словам украинского депутата, победа на местных выборах всегда обходится себе дороже. Он пояснил, что после получения большинства голосов и начала отопительного сезона начинают сыпаться жалобы от населения. Партия должна выйти на парламентские выборы только через четыре года, поэтому сейчас победа не нужна.

«Получить меньшую долю в местных советах для нас выгодней. Потому что весь негатив по поводу плохих городов, плохих дорог, грязных улиц, неработающих коллекторов, лифтов и так далее не на нас. Не мы же рулим городом», — заявил Арахамия в эфире телеканала «Украина 24».

Первые местные выборы после избрания Зеленского пройдут на Украине 25 октября, напоминает RT. Социологическая группа «Рейтинг» провела опрос, согласно которому партию «Слуга народа» готовы поддержать 16% граждан. Еще 11,9% украинцев высказались за партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», а 11,3% отдали голоса за «Европейскую солидарность».