Заявления о госизмене Зеленского зарегистрировали на Украине

На Украине зарегистрировали заявления депутатов от партии бывшего украинского президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» о государственной измене и финансировании терроризма нынешним главой Украины Владимиром Зеленским и его окружением, рассказала 28 декабря сопредседатель «Евросолидарности» Ирина Геращенко. Об этом сообщило РИА «Новости».

Заявления зарегистрированы в Госбюро расследований (ГБР), офисе генпрокурора и Службе безопасности (СБУ).

По словам Геращенко, это было сделано для того, «чтобы проинформировать о совершении преступления в энергетической сфере руководством государства, в частности Владимиром Зеленским». В заявлении говорится о том, что нынешняя власть довела Украину до энергетического кризиса и вернулась к закупкам российского угля, а также электроэнергии из РФ и Белоруссии.

В пресс-службе партии отметили, что за время правления страной Зеленским произошли системные изменения в снабжении украинских ТЭС российским углем, а также из неподконтрольного Киеву Донбасса под видом российского угля. Сообщается, что около четырех миллиардов долларов было потрачено на уголь из РФ и Белоруссии, а также на закупку электроэнергии из этих стран.

«Указанные изменения разрушили энергетическую независимость Украины в сфере тепло- и электроснабжения, сделали страну крайне зависимой от агрессора — Российской Федерации — и ныне недружественной Республики Беларусь», — отметила Геращенко.

Таким образом, по мнению партии Порошенко, действия Зеленского и его окружения подпадают под статьи «Госизмена», «Финансирование терроризма», а также «Создание преступной организации, руководство такой организацией или ее структурными частями, совершенные должностным лицом с использованием служебного положения».

Ранее украинские власти расширили список женских профессий, представительницы которых должны до конца 2022 года встать на воинский учет. Политологи уверены, что новый закон лишь попытка отвлечь жителей от кризиса, повышения тарифов ЖКХ и цен в магазинах.