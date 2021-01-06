Заявления на регистрацию «Спутника V» подали на Украине

Фармацевтическая компания Харькова «Биолек» подтвердила, что 31 декабря 2020 года подала в Минздрав Украины заявление о регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Как сообщили в пресс-службе фармкомпании, документы направили в украинский Минздрав после многочисленных запросов.

«В связи с многочисленными запросами администрация АО „Биолек“ сообщает, что 31 декабря 2020 г. в адрес МЗ Украины нами действительно было отправлено заявление о государственной регистрации лекарственного средства — вакцины Гам-КОВИД-Вак, Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, производства ФГБУ „НИЦЕМ им. М. Ф. Гамалеи“, Министерство здравоохранения РФ», — говорится в сообщении пресс-службы компании. Его цитирует «Интерфакс».

Накануне стало известно, что украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» планировала начать сбор подписей среди граждан страны с требованием разрешить ввоз и собственное производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». С таким заявлением выступил руководитель молодежного крыла партии Артем Марчевский. Он также напомнил, что глава политсовета партии Виктор Медведчук уже договорился, что в кратчайшие сроки первую партию вакцины могли доставить в страну. Но тут вмешался кабмин.