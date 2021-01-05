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    05 января 2021, 02:03

    Сбор подписей начнут на Украине для регистрации российской вакцины

    Анатолий Минкин

    Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» начнет собирать подписи граждан страны под требованием разрешить ввоз и собственное производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Как сообщил RT, с таким заявлением выступил руководитель молодежного крыла партии Артем Марчевский.
    Сбор подписей начнут на Украине для регистрации российской вакцины

    Он напомнил, что глава политсовета партии Виктор Медведчук уже договорился, что в кратчайшие сроки первую партию вакцины могли доставить на Украину. Но тут вмешался кабинет министров.

    «Начнем с жителей Покровска, Доброполья, Мирнограда. Позже охватим всю Донецкую область, Луганскую область и распространим на всю Украину. С требованием зарегистрировать и обеспечить вакциной народ Украины», — заявил Марчевский.

    Как сообщило Ura.ru, политик отметил, что граждане Украины не должны умирать из-за предрассудков нынешней власти.

    В конце прошлого года председатель политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что компания «Биолек» подала в украинский Минздрав документы для регистрации вакцины «Спутник V». Замглавы ведомства и главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что использовать в стране будут те вакцины, которые прошли третью фазу испытаний.

    Председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко назвал слова Ляшко откровенным враньем. Он напомнил, что еще в феврале 2020 года Всемирная организация здравоохранения призвала все страны перейти на экстренную регистрации вакцины от коронавируса. Кравченко отметил, что сейчас в мире зарегистрировано восемь препаратов и не один из них не завершил третью стадию клинических испытаний.