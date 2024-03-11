Мир 11 марта 2024, 17:40 Заявления Буданова о новых атаках на Крым назвали самопиаром Сенатор Джабаров объяснил самопиаром слова Буданова о Крыме Kaniuka Ruslan / Global Look Press

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Угрозы главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова провести «серьезную операцию» в Крыму — это блеф или попытка пиара. Такое мнение выразил сенатор Владимир Джабаров. Его слова привело РИА «Новости».

«Либо это желание попиариться, либо это, может быть, какой-то блеф. Но тем не менее мы бдительности не теряем и готовы дать отпор любому врагу», — предупредил российский парламентарий.

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По его словам, Буданов слишком «говорливый» и не похож на руководителя спецслужбы. Обычно такие люди предпочитают молчать и не раскрывать своих планов, подытожил Джабаров.

Ранее Буданов заявил, что атаки на Крым — это способ «прощупать» обстановку перед большой операцией на полуострове. Они также являются «сигналом» для крымчан, предупредил глава ГУР.