Президент России Владимир Путин назвал провокацией визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Эти слова встревожили американские власти, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

По словам Прайса, США обеспокоили активно развивающиеся отношения России и Китая в области безопасности.

«Это вызывает тревогу, потому что взгляды этих двух стран на международный порядок решительно противоречат основополагающим принципам международной системы, которая сформировалась после окончания Второй мировой войны», — процитировало американца издание The New York Post.

Ранее российский лидер отмечал, что поездка Пелоси стала не просто визитом на остров зарубежного политика. По словам Путина, посещение Тайваня было спланированной провокацией. Авантюру организовали для дестабилизации обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Визит Пелоси на Тайвань состоялся в начале августа. После этого Китай решил приостановить сотрудничество с США в некоторых сферах и развернул масштабные учения вокруг острова.