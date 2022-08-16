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    16 августа 2022, 10:37

    Путин назвал поездку Пелоси на Тайвань авантюрой и провокацией

    Путин объяснил поездку Пелоси на Тайвань тщательно спланированной провокацией

    Екатерина Виславская

    Визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань стал более чем просто зарубежной поездкой политика. Эту авантюру и провокацию спланировали для дестабилизации обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил президент Владимир Путин.

    Приветствуя участников X Московской конференции по международной безопасности, президент отметил, что США разжигают конфликтный потенциал в Азии, Африке и Латинской Америке. Визитом Нэнси Пелоси на Тайвань они сознательно попытались подлить масла в огонь и раскачать ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    «Американская авантюра в отношении Тайваня — это не просто поездка отдельного безответственного политика, а часть целенаправленной сознательной стратегии США по дестабилизации и хаотизации обстановки в регионе и мире», — сказал российский президент.

    Он также назвал этот визит «наглой демонстрацией» неуважения к суверенитету других стран и своим международным обязательствам и отметил, что Россия расценила это как тщательно спланированную провокацию.

    С помощью подобных действий «западные глобалистские элиты» в том числе пытаются отвлечь внимание своих собственных граждан от острых социально-экономических проблем и переложить ответственность за собственные провалы на другие страны, заявил Владимир Путин. Например, на Россию и Китай, которые отстаивают свою точку зрения и строят суверенную политику развития, не подчиняясь диктату наднациональных элит.

    Также коллективный Запад пытается распространить на Азиатско-Тихоокеанский регион свою блоковую систему по аналогии с НАТО в Европе. Для этого они формируют агрессивные военно-политические союзы, такие как AUKUS.