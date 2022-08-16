Путин назвал поездку Пелоси на Тайвань авантюрой и провокацией

Визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань стал более чем просто зарубежной поездкой политика. Эту авантюру и провокацию спланировали для дестабилизации обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил президент Владимир Путин.

Приветствуя участников X Московской конференции по международной безопасности, президент отметил, что США разжигают конфликтный потенциал в Азии, Африке и Латинской Америке. Визитом Нэнси Пелоси на Тайвань они сознательно попытались подлить масла в огонь и раскачать ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Американская авантюра в отношении Тайваня — это не просто поездка отдельного безответственного политика, а часть целенаправленной сознательной стратегии США по дестабилизации и хаотизации обстановки в регионе и мире», — сказал российский президент.

Он также назвал этот визит «наглой демонстрацией» неуважения к суверенитету других стран и своим международным обязательствам и отметил, что Россия расценила это как тщательно спланированную провокацию.

С помощью подобных действий «западные глобалистские элиты» в том числе пытаются отвлечь внимание своих собственных граждан от острых социально-экономических проблем и переложить ответственность за собственные провалы на другие страны, заявил Владимир Путин. Например, на Россию и Китай, которые отстаивают свою точку зрения и строят суверенную политику развития, не подчиняясь диктату наднациональных элит.

Также коллективный Запад пытается распространить на Азиатско-Тихоокеанский регион свою блоковую систему по аналогии с НАТО в Европе. Для этого они формируют агрессивные военно-политические союзы, такие как AUKUS.