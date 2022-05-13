Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал искоренить идеологию русского мира. Такое заявление депутат Госдумы Леонид Слуцкий в своем Теlеgrаm-канале назвал проявлением бессильной злобы и сравнил с риторикой Третьего рейха.

Он напомнил, что предшественники Матеуша Моравецкого, призывавшие уничтожить русский мир, оказались на скамье Нюрнбергского трибунала. Депутат считает, что последним заявлением польский политик продолжил устанавливать стандарты русофобии.

«„Русскому миру“ действительно объявлена гибридная война. И ее жертвами в том числе стали те самые европейские ценности, которыми так дорожили Брюссель и Страсбург», — написал Леонид Слуцкий.

В результате на смену свободе слова и демократии пришли цензура и культура отмены. Однако люди знают правду. Жители той же Риги выстлали ковер из цветов у памятника советским воинам-освободителям, несмотря на пропаганду и запреты. Депутат считает, что Европа рискует пасть от «саркомы нацизма» и время все расставит по местам.