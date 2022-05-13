13 мая 2022, 07:55
Премьер Польши заявил о желании уничтожить «русский мир»
Премьер-министр Польши Моравецкий заявил о желании уничтожить «русский мир»
Идеалогия «русского мира» является чудовищной, поэтому нужно приложить все силы, чтобы ее уничтожить. Об этом в собственной колонке для британского издания The Telegraph написал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
«Эта раковая опухоль угрожает всей Европе. Идеалогия „русского мира“ поглотила большую часть российского общества. Мы должны полностью ее искоренить, а не только поддерживать Украину в борьбе с Россией», — написал политик.
Ранее власти Польши признали, что проводимая Россией антисанкционная политика способствует укреплению курса рубля.
Моравецкий призвал ни в коем случае не отменить наложенные на страну ограничения. По его мнению, в обратном случае Европа продемонстрирует собственную слабость.