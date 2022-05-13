Премьер Польши заявил о желании уничтожить «русский мир»

Идеалогия «русского мира» является чудовищной, поэтому нужно приложить все силы, чтобы ее уничтожить. Об этом в собственной колонке для британского издания The Telegraph написал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Эта раковая опухоль угрожает всей Европе. Идеалогия „русского мира“ поглотила большую часть российского общества. Мы должны полностью ее искоренить, а не только поддерживать Украину в борьбе с Россией», — написал политик.

Ранее власти Польши признали, что проводимая Россией антисанкционная политика способствует укреплению курса рубля.

Моравецкий призвал ни в коем случае не отменить наложенные на страну ограничения. По его мнению, в обратном случае Европа продемонстрирует собственную слабость.