Мир 28 марта 2024, 16:52 Заявление бывшего канцлера Германии о дружбе с Путиным оценили в Кремле Песков о словах Шредера: хорошие отношения с Путиным помогали решать проблемы РИА «Новости»

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Хорошие личные отношения бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера и президента России Владимира Путина неоднократно помогали странам решать сложные проблемы. Об этом сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привел РБК.

Таким образом он отреагировал на заявление Шредера о способности повлиять на деэскалацию конфликта на Украине благодаря дружбе с Путиным.

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Песков отметил, что ранее хорошие отношения политиков позитивно влияли на развитие двусторонних отношений и помогали решать самые сложные вопросы.

«К сожалению, у действующих политиков мы не видим такой политической воли и таких слов не слышим. Конструктивное общение глав стран всегда помогало решать государственные вопросы», — сказал пресс-секретарь.

Ранее Песков напомнил, что киевский режим занял жесткую позицию отрицания переговоров об урегулировании конфликта.