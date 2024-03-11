Важное 11 марта 2024, 12:31 Украина заняла позицию жесткого отрицания темы переговоров Песков: призывы к переговорам столкнулись с жестким отрицанием киевского режима РИА «Новости»

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Киевский режим занял позицию жесткого отрицания по теме переговоров. С категоричной позицией властей Украины сталкиваются все призывы на этот счет, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова привело РИА «Новости».

Таким образом Песков прокомментировал недавние высказывания Папы Римского Франциска. Он допустил, что заявление понтифика имело более широкий контекст.

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«В целом ту мысль, которую он говорил, конечно, вполне можно понять. Он высказывался в пользу переговоров», — заметил пресс-секретарь президента России.

Песков подчеркнул, что Владимир Путин неоднократно указывал на готовность страны решать проблемы переговорным путем и называл его предпочтительным.

«Но вы знаете, что, к сожалению, и высказывания папы, и неоднократные заявления других сторон, в том числе и наши, последнее время натыкаются на абсолютно жесткое отрицание со стороны киевского режима», — напомнил официальный представитель Кремля.

На Украине, обратил он внимание, не допускают возможности ведения каких-либо переговоров в принципе.

По мнению пресс-секретаря Путина, на Украине черпают поддержку многих стран Европы в своем отрицании возможности диалога. В ЕС постоянно обещают сделать все, чтобы Россия потерпела неминуемое стратегическое поражение.

«Это глубочайшее заблуждение, глубочайшая ошибка», — сказал Песков.

Самым ярким свидетельством этого официальный представитель Кремля назвал в первую очередь развитие событий в зоне проведения спецоперации.