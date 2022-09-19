Заявление Байдена о защите Тайваня от Китая назвали пустыми угрозами | 360°

Эксклюзив 19 сентября 2022, 15:39 Поделиться Telegram

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Viber Заявление Байдена о защите Тайваня от Китая назвали пустыми угрозами Аналитик Гуреев: США не будут напрямую конфликтовать с Китаем из-за Тайваня РИА «Новости»

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Соединенные Штаты лишь повышают градус, заявляя о возможной помощи Тайваню в случае угрозы со стороны США. Такое мнение в беседе с «360» высказал аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Данила Гуреев.

«Если посмотрим на ситуацию на Тайване глазами Соединенных Штатов, то мы увидим, что США находятся в очень неудобной для себя позиции парадигме. С одной стороны, отдавать Китаю Тайвань категорически нельзя. Потому что если Китай завладеет Тайванем, то он завладеет всеми промышленными производствами на территории Тайваня и станет чуть ли не единственным монополистом производства электроники в мире», — сказал он.

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По его словам, в случае прихода Китая на Тайвань с военно-политической точки зрения у КНР появится выход в Мировой океан. Вопрос ухода американцев из Юго-Восточной Азии станет уже вопросом времени.

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«С другой стороны, США находятся в очень неудобном положении с позиции ВПК. Сделать из Тайваня вторую Украину будет достаточно сложно», — отметил эксперт.

Он объяснил, что поскольку Украина граничит с Польшей, то поставки в первую страну достаточно просты. Однако с Тайванем так не получится.

«Поэтому сегодня единственная мера, которую могут принять США, — это повышать ставки. То есть гарантировать безопасность Тайваню и утверждать, что в случае военного противостояния США выступят на стороне Тайваня уже в прямом смысле слова. Мое мнение, что это по большей части пустые угрозы. США в рамках прямого военного противостояния с Китаем уже не смогут полноценно поддерживать Тайвань. Под одной простой причине — география все определяет», — заявил Гуреев.

Ранее Байден заявил, что если Китай будет напрямую угрожать Тайваню, то США вмешаются. МИД КНР уже направил в адрес Штатов ноту с протестом по поводу этого высказывания главы Белого дома.

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