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Байден обещал защитить Тайвань, если Китай начнет «вторжение» — Reuters

Президент США Байден: Штаты будут защищать Тайвань в случае «вторжения» Китая на остров

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Глава Белого дома Джо Байден заявил, что США будут защищать Тайвань, если Китай начнет военный конфликт с островом. Об этом сообщило агентство Reuters.

Однако глава Белого дома также отметил, что, несмотря на сотрудничество, США не поощряют Тайвань к обретению независимости от КНР.

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Свое заявление Байден сделал в ходе совместной пресс-конференции после встречи с японским премьером Фумио Кисидой в Токио.

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«Да, это обязательство, которое мы взяли на себя», — привел ТАСС слова американского лидера. Так глава Белого дома ответил на вопрос о том, готовы ли Штаты военным путем защищать Тайвань при возникновении такой необходимости.

По словам Байдена, сама мысль о силовом изменении статуса Тайваня совершенно неуместна. Подобная ситуация, по словам главы Белого дома, дестабилизирует весь регион.

Кисида же заявил, что Япония и дальше будет наращивать обороноспособность, в том числе с учетом ситуации в зоне Тайваня. И Байден, и Кисида призвали к мирному урегулированию любых конфликтов в этом регионе.

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