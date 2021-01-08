Заявку на регистрацию «Спутника V» подали в Парагвае

Лаборатория Guayakí подала в Парагвае заявку на регистрацию российской вакцины «Спутник V». При этом для утверждения запроса потребуется направить дополнительные документы. Об этом сообщила глава Национального управления по санитарному надзору Мария Антониета.

«Единственный запрос, который мы получили, был от Guayakí, которая запросила зарегистрировать „Спутник V“. Я абсолютно ничего не имею против лаборатории Guayakí, дело не в компании или качестве российской вакцины, вопрос лишь в документационном подкреплении, которое нам необходимо, чтобы выдать регистрацию», — заявила Антониета Radio 1000.

Она добавила, что полное разрешение отличается от применения препарата во время процедуры экстренного использования. По словам главы управления, использующие «Спутник V» страны делают это на основании разрешения на экстренное применение.

«Ни в одной стране еще нет регистрации, поскольку еще не завершились третьи фазы [испытаний]», — заключила Антониета.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса подала харьковская компания «Биолек».