ВОЗ возобновила рассмотрение заявки на одобрение «Спутника V»

Всемирная организация здравоохранения возобновила рассмотрение заявки на одобрение российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Такое сообщение Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) опубликовал в официальном Twitter-аккаунте вакцины.

«ВОЗ подтвердила, что процедура одобрения „Спутник V“ продолжается и вступает в завершающую стадию. Группа инспекторов ВОЗ должна вскоре посетить Россию, чтобы собрать все необходимые данные по вакцине», — указано в сообщении.

Помощник генерального директора ВОЗ буквально на днях заявляла, что сроки рассмотрения заявки на регистрацию будут зависеть от многих юридических процедур. Марианджела Симао добавляла, что процесс возобновится сразу же, как стороны подпишут все необходимые документы. По ожиданиям ВОЗ, все это должно было произойти «довольно скоро». Теперь же стало известно, что рассмотрение уже запущено: вопрос решился буквально за неделю.

«Спутник V» применяется уже в 70 странах мира. Это первая на планете зарегистрированная вакцина от коронавируса. Однако одобрения от ВОЗ она все еще не получила. Недавно организация заявила о неких нарушениях на производстве — специалисты посещали Россию в 2021 году. Теперь же все недочеты устранены.