Заявивший о 20-летнем плене россиянин отказался от своих слов

Россиянин Алексей Котов, который заявил о 20-летнем трудовом рабстве, отказался от своих слов. Полицейским он рассказал о том, что по доброй воле находился в месте, где мужчину обнаружили, сообщил «Подъем».

Официальный представитель департамента полиции Карагандинской области Бактыжан Кудияров заметил, что в настоящее время ведутся следственные действия.

«Потерпевший отказывается от ранее заявленной им информации. Он уверяет, что его никто не удерживал, и что он по собственной воле оказался в этом месте, где мы его нашли», — подчеркнул он.

Кудияров добавил, что на руках у мужчины были военный билет и другие документы.

Ранее в Сети появился ролик с просьбой Котова о помощи. Россиянин уверял, что его избили по пути домой со службы, отвезли на казахскую ферму и держали там в плену 20 лет. Мужчину удалось найти. Подозреваемого в его пленении фермера задержали, в Карагандинскую область отправились сотрудники российского посольства.