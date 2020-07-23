Захвативший заложника в Полтаве выдвинул свое требование

По данным украинских СМИ, у злоумышленника есть судимость за хранение и сбыт наркотиков.

Утром 23 июля полтавские полицейские пытались задержать угонщика. Он оказал сопротивление, взял в заложники Шияна, начал угрожать гранатой РГД-5 и потребовал предоставить ему автомобиль. Во время переговоров мужчина согласился обменять высокопоставленного полицейского на сотрудника уголовного розыска.

Машину захватчику предоставили. Вместе с заложником он выдвинулся в сторону выезда из города. Правоохранительные органы попросили всех полтавчан в целях безопасности не появляться в зоне проведения спецоперации по задержанию преступника.

Это второй с начала недели инцидент с заложниками на Украине. Утром 20 июля Максим Кривош захватил автобус с людьми в центре Луцка. Он удерживал заложников весь день. Мужчину удалось обезвредить вечером. Никто не пострадал.