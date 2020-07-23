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    23 июля 2020, 14:18

    Захвативший заложника в Полтаве выдвинул свое требование

    Андрей Иванов

    Мужчина, который взял в заложники полковника полиции Виталия Шияна в Полтаве, озвучил свое требование. Он не хочет в тюрьму за угон машины, пишет Life.ru со ссылкой на украинские СМИ. Ранее он уже бывал за решеткой.
    Захвативший заложника в Полтаве выдвинул свое требование

    По данным украинских СМИ, у злоумышленника есть судимость за хранение и сбыт наркотиков.

    Утром 23 июля полтавские полицейские пытались задержать угонщика. Он оказал сопротивление, взял в заложники Шияна, начал угрожать гранатой РГД-5 и потребовал предоставить ему автомобиль. Во время переговоров мужчина согласился обменять высокопоставленного полицейского на сотрудника уголовного розыска.

    Машину захватчику предоставили. Вместе с заложником он выдвинулся в сторону выезда из города. Правоохранительные органы попросили всех полтавчан в целях безопасности не появляться в зоне проведения спецоперации по задержанию преступника.

    Это второй с начала недели инцидент с заложниками на Украине. Утром 20 июля Максим Кривош захватил автобус с людьми в центре Луцка. Он удерживал заложников весь день. Мужчину удалось обезвредить вечером. Никто не пострадал.

    Новости SMI.FM