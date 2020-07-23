Мужчина с гранатой захватил заложника в Полтаве
«В Полтаве полиция принимает меры для задержания злоумышленника, который угрожает взорвать гранату», — сообщила в Facebook полтавская полиция.
Правоохранители преступили к спецоперации на улице Остапа Вишни. Мужчина начал сопротивляться и угрожать взорвать гранату. На месте работают сотрудники полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники. Ситуация усложнилась тем, что мужчина взял в заложники сотрудника уголовного розыска.
«После переговоров злоумышленник поменял на удерживаемого работника уголовного розыска начальника УГРО ГУНП в Полтавской области полковника полиции Шияна Виталия», — привел «Интерфакс» сообщение Департамента уголовного розыска Нацполиции.
Мужчина потребовал предоставить ему машину. Вместе с заложником злоумышленник направился в сторону выезда из Полтавы. Всех жителей города просят быть крайне осторожными и избегать территории проведения спецоперации.
Это уже второй захват заложников на Украине за неделю. Утром 21 июля Максим Кривош захватил автобус с людьми в Луцке. Он потребовал, чтобы первые лица страны записали видеообращения и назвали себя «террористами в законе», а Зеленский призвал всех посмотреть фильм «Земляне».
Злоумышленника удалось задержать только вечером, после того как президент выполнил требование. После освобождения заложников пост главы государства удалили. На Кривоша завели уголовное дело о терроризме, теперь его ждет суд.