facebook_pixel
    23 июля 2020, 11:38

    Мужчина с гранатой захватил заложника в Полтаве

    Дамир Матюхин

    Мужчина с гранатой стал угрожать взрывом полицейским в Полтаве. Он захватил заложника и направился на автомобиле к выезду из города.
    Мужчина с гранатой захватил заложника в Полтаве

    «В Полтаве полиция принимает меры для задержания злоумышленника, который угрожает взорвать гранату», — сообщила в Facebook полтавская полиция.

    Правоохранители преступили к спецоперации на улице Остапа Вишни. Мужчина начал сопротивляться и угрожать взорвать гранату. На месте работают сотрудники полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники. Ситуация усложнилась тем, что мужчина взял в заложники сотрудника уголовного розыска.

    «После переговоров злоумышленник поменял на удерживаемого работника уголовного розыска начальника УГРО ГУНП в Полтавской области полковника полиции Шияна Виталия», — привел «Интерфакс» сообщение Департамента уголовного розыска Нацполиции.

    Мужчина потребовал предоставить ему машину. Вместе с заложником злоумышленник направился в сторону выезда из Полтавы. Всех жителей города просят быть крайне осторожными и избегать территории проведения спецоперации.

    Это уже второй захват заложников на Украине за неделю. Утром 21 июля Максим Кривош захватил автобус с людьми в Луцке. Он потребовал, чтобы первые лица страны записали видеообращения и назвали себя «террористами в законе», а Зеленский призвал всех посмотреть фильм «Земляне».

    Злоумышленника удалось задержать только вечером, после того как президент выполнил требование. После освобождения заложников пост главы государства удалили. На Кривоша завели уголовное дело о терроризме, теперь его ждет суд.

    Новости SMI.FM