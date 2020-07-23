Захватчик автобуса в Луцке пояснил, что такое «День антисистемы»

Максим Кривош до захвата заложников в центре Луцка писал на своих страницах в соцсетях о некоем «Дне антисистемы». В суде он заявил, что это «день правды, когда люди не обманывают сами себя».

«День антисистемы — это день правды. Это день, когда вы не обманываете сами себя в первую очередь. Потому что каждый день мы обманываем других, и это норма, в принципе. И я обманываю, я же не лучше, чем вы, я же не говорю, что я лучше. Или я святой. Я, наоборот, плохой. Я — Максим Плохой», — заявил Кривош в зале суда. Трансляцию заседания ведет телеканал hromadske.

21 июля Кривош захватил автобус с заложниками на Театральной площади Луцка. Он потребовал, чтобы представители украинской власти и бизнеса записали и опубликовали видеообращения, в которых назвали бы себя «террористами в законе». К президенту Украины Владимиру Зеленскому у него было личное требование.

Украинский лидер его выполнил и призвал всех посмотреть фильм «Земляне» 2005 года. Переговоры с захватчиком длились весь день. Его обезвредили только вечером. В результате инцидента никто не пострадал.

Против Кривоша возбудили дела по четырем статьям. Его обвиняют в совершении теракта, захвате заложников, незаконном обращении с оружием и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.