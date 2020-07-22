Захватчик автобуса из Луцка пошел по четырем статьям
Против захватившего автобус в Луцке Максима Кривоша завели дела сразу по четырем статьям. Мужчине инкриминируют совершение теракта, захват заложников, незаконное обращение с оружием и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщила пресс-служба офиса генпрокурора Украины, пишет РИА «Новости».
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Накануне 21 июля Максим Кривош захватил автобус с заложниками на Театральной площади Луцка. Он потребовал, чтобы представители украинской власти и бизнеса записали и опубликовали видеообращения, в которых назвали бы себя «террористами в законе». Глава государства Владимир Зеленский выполнил личное требование террориста и призвал всех посмотреть фильм «Земляне» 2005 года.
После этого Кривош освободил несколько заложников. Позже силовики его обезвредили. Погибших и пострадавших нет.