Эксклюзив 08 июля 2023, 19:16 Захотел казаться самостоятельным политиком. Зачем Зеленскому возвращать командиров «Азова» Военный аналитик Насонов: возвращением командиров «Азова» Зеленский хочет набить себе цену Соцсети

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в страну из Турции вернулись командиры нацбатальона «Азов»*. Военный эксперт полковник запаса руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов в беседе с «360» отметил, что громко сообщивший об этой новости украинский лидер пытается набить себе цену.

«Действия Зеленского по факту возвращения нацистов „Азова“* свидетельствуют о том, что он перестал быть договороспособным и не способен отвечать за те действия, которые в целом ряде международных договоренностей взял на себя как обязательства», — подчеркнул он.

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Глава киевского режима, объяснил Насонов, продемонстрировал возвращение азовцев* по нескольким причинам. Во-первых, Зеленский хочет показать всему миру и прежде всего Украине свое влияние на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

К тому же, напомнил полковник запаса, обоим лидерам важны существующие украинско-турецкие договоренности, в том числе по зерновой сделке.

«Эрдоган тоже пытается обеспечить вопрос своего престижа в мире путем представленной Зеленскому попытки влияния на президента России», — сказал военный эксперт.

На Украине, добавил Насонов, Зеленский хочет показать себя самостоятельным политиком. Кроме того, он надеется, что его усилия по возвращению командиров «Азова»* принесут некие политические дивиденды.

«На самом деле, этот <…> поступок в очередной раз подчеркивает, что данный артист, кавалер ордена „За просьбу о помощи“, не обладает ни внутренним, ни внешним авторитетом и отменяет все [ранее существовавшие] договоренности», — заключил полковник запаса.

*Запрещенная в России террористическая организация.