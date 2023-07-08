08 июля 2023, 16:59
Командиры «Азова» вернулись на Украину
Зеленский объявил о возвращении командиров «Азова» на Украину из Турции
Командиры националистического батальона «Азов»* вернулись на Украину из Турции. Об этом в Telegram-канале сообщил украинский президент Владимир Зеленский.
«Мы привезли их домой из Турции. Украинские солдаты Денис Шлега, Олег Хоменко, Сергей Волынский, Святослав Пламарь и Денис Прокопенко. Наконец-то они будут со своими родственниками дома», — написал он.
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СМИ сообщали, что в Турции националистам платили 728 долларов в сутки за каждый день проживания. Кроме того, боевики просили обеспечить финансирование их семей.
Ранее стало известно, что Южный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело против 22 националистов из «Азова»*. Всех подсудимых взяли в российский плен с марта по май 2022 года в Донецкой Народной Республике, следствие выдвинуло против них обвинение в участии в террористической организации.
*Запрещенная в России террористическая организация.
Украина
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