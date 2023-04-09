Мир 09 апреля 2023, 22:12 Противники УПЦ попытались захватить собор в Каменец-Подольском Противники канонической УПЦ попыталась захватить кафедральный собор в Каменец-Подольском РИА «Новости»

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Противники канонической Украинской православной церкви попытались захватить кафедральный собор в городе Каменец-Подольский в Хмельницкой области. Об этом говорится на сайте УПЦ.

«По сообщению очевидцев с места происшествия, полиция не реагирует на вызовы», — отметили в публикации.

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Представители УПЦ добавили, что противники церкви в соцсетях еще со вчерашнего вечера призывают людей штурмовать храм и распространяют порочащую собор информацию. Пришедшим защищать обитель начали вручать повестки в армию.

Местные СМИ сообщили, что на штурм собрались около тысячи сторонников раскольнической «Православной церкви Украины» (ПЦУ). Они пытаются проникнуть на территорию храма, чтобы провести там «инвентаризацию».

Ранее министр культуры страны Александр Ткаченко заявил, что власти пока не определились с будущим Киево-Печерской лавры. Ее судьбу решат после выселения монахов УПЦ.