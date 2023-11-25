Мир 25 ноября 2023, 19:15 Захарова заступилась за премьера Британии после насмешек оппозиции Захарова назвала видео с неправильно использующим молоток Сунаком манипуляцией РИА «Новости»

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Видеоролик, на котором премьер-министр Великобритании Риши Сунак неправильно держит молоток, доказывает манипуляцию информацией на Западе. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в Telegram-канале.

«В полной его версии четко видно, что мастер специально сказала Сунаку использовать боковую часть инструмента. Лейбористская партия же опубликовала в своем аккаунте лишь ту часть видео, где совет не прозвучал», — отметила она.

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Представитель российского МИД напомнила, что подобные ситуации наблюдаются и с фейками про Россию. Так, цитаты вырывают из контекста или преподносят отдельные фрагменты аудио- или видеозаписей с противоположным смыслом. По словам дипломата, последующие опровержения на Западе предпочитают не видеть или замалчивать.

Лейбористская партия Великобритании высмеяла премьер-министра страны Риши Сунака якобы за отсутствие навыков в работе молотком. Оппозиция опубликовала отрывок видеоролика, на котором Сунак использует боковую сторону молотка.