Мир 25 ноября 2023, 09:03 Премьера Великобритании высмеяли за неумение работать молотком Британская оппозиция посмеялась над Сунаком из-за неумения пользоваться молотком Keystone Press Agency / Global Look Press

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Лейбористская партия Великобритании посмеялась над премьер-министром страны Риши Сунаком за отсутствие навыков в работе молотком. Публикацию разместили в социальной сети X.

Лейбористы опубликовали отрывок видеоролика, на котором Сунак при работе молотком использует не его боек, а боковую сторону.

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«Риши Сунак: не сын изготовителя инструментов», — говорится в сообщении.

Газета Independent уточнила, что видеоролик сняли во время поездки премьер-министра в ювелирную мастерскую на севере Англии. В полной версии ролика использовать боковую часть инструмента Сунаку посоветовал мастер, тогда как лейбористы вырезали эту часть материала.

В декабре прошлого года Сунак попал в конфуз во время разговора с бездомным. Политик посоветовал ему открыть свое дело, а тот ответил, что просто пытается пережить зимний период. После этого Лейбористская партия обвинила премьера в том, что он слишком далек от проблем простых людей.