Эксклюзив 31 августа 2023, 13:57 Захарова заявила об украинизации «Большой двадцатки» Представитель МИД Захарова: США украинизировали работу в формате G20

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Странам «Большой двадцатки» стало нелегко работать в таком формате из-за излишней украинизации любой встречи. Об этом в интервью «360» сообщила представитель МИД России Мария Захарова.

«Политизация работы „Большой двадцатки“ со стороны США, ну и в целом „Большой семерки“ стал проблемным вопросом», — сказала она.

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Захарова отметила, что представители G7 в целом ведут себя неконструктивно.

«Им свойственна вирусная украинизация всего того, чем занимается G20. Экономика, транспорт, логистика, преодоление последствий пандемии не обходятся без обсуждения Украины. Она не относятся к повестке, но они этот компонент все равно привносят. Это мешает работе всех членов „Большой двадцатки“. Самое главное, что это не решает насущных проблем», — добавила дипломат.

Ближайший саммит «Большой двадцатки» пройдет в Индии 9 и 10 сентября. Россию на мероприятии представит глава МИД Сергей Лавров.

Полную версию интервью Марии Захаровой можно посмотреть на RuTube.