31 августа 2023, 13:57
Захарова заявила об украинизации «Большой двадцатки»
Представитель МИД Захарова: США украинизировали работу в формате G20
Странам «Большой двадцатки» стало нелегко работать в таком формате из-за излишней украинизации любой встречи. Об этом в интервью «360» сообщила представитель МИД России Мария Захарова.
«Политизация работы „Большой двадцатки“ со стороны США, ну и в целом „Большой семерки“ стал проблемным вопросом», — сказала она.
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Захарова отметила, что представители G7 в целом ведут себя неконструктивно.
«Им свойственна вирусная украинизация всего того, чем занимается G20. Экономика, транспорт, логистика, преодоление последствий пандемии не обходятся без обсуждения Украины. Она не относятся к повестке, но они этот компонент все равно привносят. Это мешает работе всех членов „Большой двадцатки“. Самое главное, что это не решает насущных проблем», — добавила дипломат.
Ближайший саммит «Большой двадцатки» пройдет в Индии 9 и 10 сентября. Россию на мероприятии представит глава МИД Сергей Лавров.
Полную версию интервью Марии Захаровой можно посмотреть на RuTube.
G20
Мария Захарова
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