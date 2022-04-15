Захарова заявила о потерях части суверенитета Швецией и Финляндией в случае вступления в НАТО

Североатлантический альянс последние несколько лет прикладывал усилия для включения в свой состав Швеции и Финляндии с единственной целью создать еще один фланг угроз для России. Но по какой причине североевропейские страны выразили готовность выйти на натовскую «передовую» — неясно. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Ее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

Захарова напомнила, что нейтральный статус Швеции и Финляндии на протяжении десятилетий обеспечивал им надежный уровень безопасности и выстраивание равноправного и взаимовыгодного сотрудничества с Россией, в которых военный фактор не играл никакой роли.

Вхождение в НАТО у укреплению национальной безопасности стран не приведет. Напротив, Швеция и Финляндия потеряют часть суверенитета в сфере обороны и внешней политики. Для примера достаточно посмотреть на страны Евросоюза, среди которых даже не входящие в альянс следуют деструктивным установкам США и альянса.

Кроме того, членство в НАТО скажется на международном престиже Швеции и Финляндии, которые на протяжении своей истории становились проводниками объединяющих инициатив. После вступления в альянс они потеряют эту возможность.

«Стокгольм и Хельсинки должны понимать последствия такого шага для наших двусторонних отношений и в целом европейской архитектуры безопасности, которая сейчас находится в кризисном состоянии. Негативные последствия для мира и стабильности на севере Европы очевидны», — говорится в заявлении Захаровой.

Накануне заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО Россия займется укреплением своих границ, включая установки ядерного вооружения.