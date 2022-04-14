Медведев: вступление Швеции и Финляндии в НАТО увеличит число противников России

Количество официальных противников России после вступления Швеции и Финляндии в НАТО увеличится. Но реагировать на появление новых участников Североатлантического альянса нужно с холодной головой и без эмоций. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что сейчас в НАТО состоит 30 государств, поэтому включение еще двух стран в состав альянса особой роли не играет.

«Двумя меньше, двумя больше — при их значимости и населении большой разницы нет. Другое дело, что, если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, протяженность сухопутных границ альянса с Россией вырастет более чем вдвое. Естественно, эти границы придется укреплять», — написал Медведев.

Он подчеркнул, что в новых условиях необходимо усилить группировку сухопутных и военно-морских сил на северо-западных границах и отправить туда дополнительные вооружения.

«Ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет — баланс должен быть восстановлен. До сегодняшнего дня Россия на такие меры не шла и идти не собиралась», — напомнил Медведев.

Политик отметил, что единого мнения о необходимости вступления в НАТО среди жителей Швеции и Финляндии нет. Общество разделилось почти на половину. Противники не хотят повышения цен и налогов, усиления напряженности и присутствия ядерного оружия в непосредственной близости от дома.

«Будем надеяться, что разум наших северных соседей все-таки победит. Но если нет — то, как говорится, „он сам пришел“», — подытожил Медведев.

Накануне СМИ со ссылкой на источники сообщили о намерении Финляндии привлечь Швецию для подачи единой заявки на вступление в НАТО из-за ситуации на Украине. Этот вопрос на встрече должны были обсудить премьер-министры северных стран Санна Марин и Магдалена Андерссон. Их встреча прошла в минувшую среду, 13 апреля, но официальных заявлений главы правительств не делали.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что готов обеспечить Финляндии и Швеции вступление в альянс по упрощенной процедуре, которая займет несколько недель.