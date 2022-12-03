Мир 03 декабря 2022, 23:37 Глава офиса Зеленского сообщил, что встретился с Нуланд Глава офиса Зеленского сообщил, что встретился с заместителем госсекретаря США Нуланд РИА «Новости»

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Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил в своем Telegram-канале, что встретился в Киеве с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. При этом детали переговоров он раскрывать не стал.

«Провел встречу с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд и американским чрезвычайным и полномочным послом в Украине Бриджит Бринк в Киеве», — отметил Ермак.

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Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила в парламенте Ирландии. Она призвала Дублин поддержать правительство Зеленского и поставлять оружие для ВСУ. Однако ирландский политик Майкл Макнамара потребовал от фон дер Ляйен не раздувать конфликт. Он напомнил главе ЕК о необходимости переговоров ради мира.

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Также сообщалось о требованиях Зеленского в отношении Евросоюза «энергетически разоружить» Россию. Его не удовлетворило соглашение государств еврозоны о потолке цен на российскую нефть. По мнению Зеленского, 60 долларов за баррель — это недостаточно низкая стоимость нефти.