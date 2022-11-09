Захарова заявила о кризисе избирательной системы США | 360°

09 ноября 2022, 11:29
Захарова заявила о кризисе избирательной системы США
Представитель МИД Захарова заявила о кризисе в избирательной системе США
Кризис американской избирательной системы уже очевиден всем, а не только наблюдателям и экспертам. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik, комментируя американские выборы.
«Что касается выборов: кризис избирательной системы в США констатируют даже их ближайшие союзники, которые входят в официальные международные институты, которые дают оценку с правовой точки зрения <…> По-моему, и без этих констатаций это видно невооруженным глазом», — сказала она.
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По ее словам, также можно заметить серьезную поляризацию американского общества. Захарова отметила, что диалог между противоборствующими сторонами больше похож на «изничтожение».
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Промежуточные выборы в Конгресс США прошли 8 ноября. Американские СМИ предположили, что республиканцы получат большинство мест в палате представителей. Экс-президент Соединенных Штатов и представитель Республиканской партии Дональд Трамп не стал дожидаться официальных результатов и уже закатил вечеринку в своем поместье.
США
Мария Захарова
МИД РФ
Выборы в США — 2022
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