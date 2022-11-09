Захарова заявила о кризисе избирательной системы США | 360°

Мир 09 ноября 2022, 11:29 Захарова заявила о кризисе избирательной системы США Представитель МИД Захарова заявила о кризисе в избирательной системе США РИА «Новости»

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Кризис американской избирательной системы уже очевиден всем, а не только наблюдателям и экспертам. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik, комментируя американские выборы.

«Что касается выборов: кризис избирательной системы в США констатируют даже их ближайшие союзники, которые входят в официальные международные институты, которые дают оценку с правовой точки зрения <…> По-моему, и без этих констатаций это видно невооруженным глазом», — сказала она.

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По ее словам, также можно заметить серьезную поляризацию американского общества. Захарова отметила, что диалог между противоборствующими сторонами больше похож на «изничтожение».

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Промежуточные выборы в Конгресс США прошли 8 ноября. Американские СМИ предположили, что республиканцы получат большинство мест в палате представителей. Экс-президент Соединенных Штатов и представитель Республиканской партии Дональд Трамп не стал дожидаться официальных результатов и уже закатил вечеринку в своем поместье.