Захарова заявила о «гордости» за Зеленского

Введенные Украиной санкции против Россотрудничества вызвали у официального представителя МИД РФ Марии Захаровой «чувство гордости» за Владимира Зеленского.

Захарова прокомментировала в Facebook ограничения СНБО в отношении российского агентства.

«Спросите, какой контрабандой занималось на Украине Россотрудничество? Как же, контрабандно читали стихи Тараса Шевченко», — написала она.

Принятое Украиной решение, добавила официальный представитель МИД РФ, заставило ее «испытывать чувство гордости за Зеленского».

«Больше проблем в стране нет, он не лох, граждане не кролики», — подчеркнула Захарова.

В конце марта, напомнило РИА «Новости», глава украинского Минкультуры Александр Ткаченко возмутился анонсу мероприятия Россотрудничества. В нем агентство упомянуло поэта Тараса Шевченко, назвав его российско-украинским.

Под украинские санкции попал филиал Россотрудничества в Киеве, а также 10 российских компаний. Меры коснутся всего 68 предприятий, которые относятся к вошедшим в ограничительный список контрабандистов лицам.