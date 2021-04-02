Филиал Россотрудничества в Киеве попал под украинские санкции. Ограничения ввел Совет национальной безопасности страны, сообщило издание «Украинская правда».

Источник в СНБО уточнил, что предпринятые меры означают запрет на деятельность Россотрудничества в украинской столице.

Помимо филиала российского агентства, санкции ввели против еще 10 компаний из РФ. Они также коснутся 68 предприятий, имеющих отношение к вошедшим в ограничительный список контрабандистов лицам.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее предупреждал о персональных санкциях СНБО против причастных к контрабанде.

В санкционный список включили информационный ресурс «Кассад групп», который прекратил свое существование. Его экс-руководитель Борис Рожин заметил, что Зеленский продолжил выбранный Киевом курс на разжигание антироссийских настроений. Таким образом власти страны хотят отвлечь внимание украинцев от проблем в государстве и свести к минимуму «инакомыслие и альтернативные точки зрения».