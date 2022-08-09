Россия обсудит с США ситуацию с приостановкой инспекций в рамках СНВ-3

Российские и американские специалисты обсудят приостановку инспекций в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3). Однако США должны определиться с дальнейшими шагами, процитировало РИА «Новости» замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игоря Вишневецкого.

Москва вынужденно выводит свои объекты из-под инспекций со стороны США, поскольку Россию фактически лишают права осуществлять проверки на американских объектах. Как только вопрос будет решен, все вернется к прежней практике, пояснил высокопоставленный дипломат.

«Это технический вопрос. Прежде чем обсуждать вопрос широко и публично, его необходимо рассмотреть специалистам в области договора, инспекционной деятельности», — отметил Вишневецкий.

При этом российские власти не уверены, что реакция США на их требования будет быстрой. Однако с юридической точки зрения позиция Москвы была хорошо проработана и прописана в СНВ-3, подытожил представитель МИД РФ.

Вашингтон в начале августа предложил российской стороне подумать над альтернативной этого договора. Но сроки переговоров Белый дом не обозначил.