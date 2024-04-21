Мир 21 апреля 2024, 01:47 Захарова заявила, что американская помощь Украине и Израилю усугубит мировые кризисы Захарова: помощь США Украине, Израилю и Тайваню усугубит кризисы в мире РИА «Новости»

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Отправка США военной помощи Украине, Тайваню и Израилю обострит кризисные явления в мире. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Военная помощь киевскому режиму является прямым спонсированием террористической деятельности, Тайваню — вмешательством во внутренние дела Китая, Израилю — прямой дорогой к эскалации беспрецедентного обострения в регионе», — сказала она.

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Ранее дипломат назвала воровством посягательство западных стран на российские активы. Недружественные государства идут на такие меры с целью пополнения собственных карманов, объяснила дипломат.

Захарова отметила, что если активы РФ конфискуют, то Россия продолжит руководствоваться принципом взаимности в международных отношениях, где предусмотрено право на ответные действия. Страна обладает значительным объемом средств и имущества Запада, которых коснутся ответные меры.