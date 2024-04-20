20 апреля 2024, 00:42
«Элемент гибридной войны». Захарова назвала воровством покушение Запада на активы России
Захарова назвала воровством покушение Запада на российские активы
Посягательство западных стран на активы России является воровством с целью пополнения собственных кошельков. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, ее заявление опубликовали на сайте ведомства.
По ее словам, в случае конфискации российских активов РФ будет руководствоваться принципом взаимности в международных отношениях, в которых предусматривается право на ответные меры. Российская сторона располагает большим объемом средств и имущества Запада, которых могут коснуться встречные действия.
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«Любое посягательство на имущественные права и интересы нашей страны расцениваем не иначе как неприкрытое, циничное воровство с целью пополнения собственных карманов. Подобные действия представляют собой эскалацию экономической агрессии и элемент гибридной войны против России», — заявила она.
Ранее Захарова сказала, что дальнейшая форсированная милитаризация ЕС и «бряцание оружием» только ослабят его положение в многополярном мире. Она отметила, что за последние пять лет Евросоюз деградировал.
Мария Захарова
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