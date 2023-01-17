Мир 17 января 2023, 17:58 Захарова высмеяла задержание Греты Тунберг в Германии Захарова предложила ЕС ввести санкции против немецкого МВД после задержания Греты Тунберг РИА «Новости»

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Странам Европейского союза необходимо ввести санкции против полицейских и руководства немецкого МВД после задержания популярной шведской экоактивистки Греты Тунберг во время протестов в ФРГ. Предложение в своем Telegram-канале озвучила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Грету Тунберг задержали в Германии во время протестов экоактивистов. Когда власти Евросоюза введут санкции в отношении конкретных полицейских и руководства МВД Германии?» — задалась вопросом дипломат.

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Тунберг задержали в ФРГ во время акции протеста против открытия угольной шахты в деревне Лютцерат. До этого власти объявили о намерении снести часть жилых домов ради расширения комплекса добычи угля.

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Грета Тунберг получила популярность после проведенного одиночного пикета в 2019 году, когда она в возрасте 15 лет вышла с плакатом к зданию правительства Швеции и призвала политиков соблюдать принятые положения Парижского соглашения по климату.