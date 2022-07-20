Грета Тунберг стала врагом НАТО

Популярная шведская экоактивистка Грета Тунберг открыто выступила против вступления своей страны в НАТО. Об этом она сообщила на странице в социальной сети, написал РЕН ТВ.

Девушка разместила фотографию, на которой содержится призыв «Нет НАТО!».

Грета Тунберг стала известна широкой общественности в 2019 году, когда в возрасте 15 лет вышла с одиночным пикетом к зданию правительства и потребовала соблюдать положения Парижского соглашения по климату. После этого многие СМИ назвали ребенка голосом поколения и начали ставить ее фотографию на первые полосы изданий.

Швеция и Финляндия 5 июля подписали протоколы о вступлении в состав НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в соответствии с новой реальностью Министерство обороны проведет определенную работу, чтобы обеспечить безопасность страны на северном направлении.