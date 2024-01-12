Мир 12 января 2024, 22:39 Расследовавший преступления Зеленского американский журналист умер в украинской тюрьме Отец журналиста Гонзало Лиры сообщил о его смерти в украинской тюрьме Pixabay

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Американского журналиста чилийского происхождения Гонзало Лиру обнаружили мертвым в украинской тюрьме, заявил телеведущий Такер Карлсон в соцсети X. Мужчина неоднократно публиковал расследования о президентах Украины и США Владимире Зеленском и Джо Байдене.

Лира провел за решеткой несколько месяцев: в июле прошлого года его арестовали при попытке получить убежище на территории Венгрии. Основанием стало «оправдание российской агрессии». Американец стал объектом пыток со стороны СБУ и заработал в тюремном изоляторе пневмонию.

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Карлсон подчеркнул, что руководство Штатов не предприняло никаких шагов по освобождению своего гражданина. В своем блоге Лира называл страны НАТО соучастниками военных преступлений украинского режима.

Отец журналиста признался, что его сын ожидал смерти. В апреле 2022 года он опубликовал у себя в соцсетях список арестованных и убитых на Украине политиков, журналистов и общественных деятелей. Американец предположил, что сам в будущем пополнит этот список.

Ранее экс-депутат Рады Андрей Деркач заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен просил устранить его за расследование деятельности сына Байдена.