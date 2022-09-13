Офис Зеленского представил проект гарантий безопасности для Украины | 360°

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Офис Зеленского представил проект гарантий безопасности для Украины

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13 сентября 2022, 14:23

Офис Зеленского представил проект гарантий безопасности для Украины

Офис Зеленского попросил США, ЕС, Турцию и Британию стать гарантами безопасности Украины

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Власти Украины предложили США, Евросоюзу, Турции, Великобритании и Австралии стать гарантами безопасности страны. Соответствующий проект под названием «Киевский договор по безопасности» представил офис президента Владимира Зеленского, написало РИА «Новости».

Проект украинских властей также предполагает передачу стране разведывательных данных, оружия и  иностранные инвестиции в промышленный сектор.

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Офис Зеленского также попросил  Южную Корею и Японию также принять участие в проекте, наложив очередной пакет санкций против России.

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Уточняется, что благодаря проекту Украина может объединиться в группу союзных государств, в которую войдут государства Восточной и Центральной Европы, страны Балтии и Северной Европы, США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Австралия и Турция.

Ранее Зеленский  заявил, что не готов вести переговоры с Россией по урегулированию нынешнего конфликта на востоке страны.

Владимир Зеленский

Украина

Специальная военная операция РФ на Украине

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