05 февраля 2023, 20:23
Захарова указала на заряженность России на мир
Представитель МИД Захарова: Россия абсолютно заряжена на мир в международных отношениях
Российские власти абсолютно заряжены на мир и предлагала Западу перезагрузить отношения. Об этом представитель Министерства иностранных дел страны Мария Захарова сообщила в эфире телеканала «Культура».
«Наш посыл, наше стремление к построению нового мира — это очень важно, что мы тогда дали шанс всему миру построить все на новых отношениях. В первую очередь благодаря тому, что президент России [Владимир Путин] инвестировал политической волей <...> в перезагрузку отношений с США», — сказала она.
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Захарова напомнила, что СССР, первым вырвавшись за пределы Земли, не поставил там свой флаг, как американцы, и предложил мирное освоение космоса. По словам дипломата, именно эти два момента продемонстрировали абсолютную заряженность России на мир.
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Также официальный представитель МИД назвала обвинения в развязывании агрессии в адрес России пропагандой, которую озвучивают «необразованные» люди.
Ранее дипломат заявила о лицемерности призывов европейских политиков к миру на Украине.
Мария Захарова
Россия
Запад
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