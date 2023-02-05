Мир 05 февраля 2023, 20:23 Захарова указала на заряженность России на мир Представитель МИД Захарова: Россия абсолютно заряжена на мир в международных отношениях РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские власти абсолютно заряжены на мир и предлагала Западу перезагрузить отношения. Об этом представитель Министерства иностранных дел страны Мария Захарова сообщила в эфире телеканала «Культура».

«Наш посыл, наше стремление к построению нового мира — это очень важно, что мы тогда дали шанс всему миру построить все на новых отношениях. В первую очередь благодаря тому, что президент России [Владимир Путин] инвестировал политической волей <...> в перезагрузку отношений с США», — сказала она.

Реклама

Захарова напомнила, что СССР, первым вырвавшись за пределы Земли, не поставил там свой флаг, как американцы, и предложил мирное освоение космоса. По словам дипломата, именно эти два момента продемонстрировали абсолютную заряженность России на мир.

Реклама

Также официальный представитель МИД назвала обвинения в развязывании агрессии в адрес России пропагандой, которую озвучивают «необразованные» люди.

Ранее дипломат заявила о лицемерности призывов европейских политиков к миру на Украине.