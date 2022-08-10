Захарова: у США нет морального права решать судьбы других стран

США не имеют ни правовых, ни моральных оснований распоряжаться судьбами других стран и народов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на комментарий спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси о Тайване. Об этом сообщил ТАСС.

Пелоси ранее заметила, что США не позволят Китаю изолировать Тайвань. Захарова напомнила о словах госсекретаря США Энтони Блинкена, призывавшего руководство других государств уважать суверенитет.

«Или она считает, что на Америку эта логика не распространяется?» — написала дипломат в Telegram-канале.

В последнее время ситуация вокруг Тайваня обострилась. Китай провел учения вдоль своего побережья, демонстрируя силу. Маневры прошли после визита Пелоси в Тайбэй. Власти КНР предупредили об ответных мерах — в итоге учения, которые должны были завершиться 4 августа, продлили на неопределенный срок.

В Британии опасаются прямого конфликта между США и Китаем. Это может обернуться катастрофическими последствиями для всего мира.