Вероятный военный конфликт между США и Китаем за Тайвань назвали кошмаром для планеты
The Telegaph: война между США и Китаем за Тайвань обернется кошмаром для планеты
Тайваньский кризис, обострением которого послужил визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, не утихнет. Ситуации вокруг острова предрекли более чем серьезные последствия.
Обозреватель Роджер Бутль в своей статье для The Telegraph подчеркнул, что эффект выйдет далеко за пределы экономики.
«Если [ситуация вокруг острова] перерастет в войну между США и Китаем, результаты будут разрушительными», — отметил он, добавив, что конфронтация станет кошмаром для всей планеты.
Журналист напомнил, что население Тайваня составляет всего 24 миллиона человек. Регион нельзя назвать большим, но его роль в мировой экономике значительна. К тому же здесь производят существенную часть необходимых для наукоемких производств микрочипов. На долю Китая приходится 15% мирового экспорта товаров, поэтому его роль для планеты переоценить тоже сложно.
Если китайская сторона в итоге блокирует остров, то его экономика не сможет функционировать в нормальном режиме. Новые проблемы, которые лягут поверх накопившихся из-за пандемии и украинского конфликта, приведут к обрыву глобальных цепочек поставок.
Китай, по мнению специалистов, не откажется от силового сценария, если мирного воссоединения с Тайванем так и не произойдет.