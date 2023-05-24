24 мая 2023, 01:56
Захарова сравнила Гершковича и Ассанжа как журналистов
Захарова: Гершкович не занимался журналистикой в отличие от Ассанжа
Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила как журналистов сотрудника The Wall Street Journal Эвана Гершковича и WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Первый, в отличие от второго, не занимался журналистикой, написала дипломат в своем Telegram-канале.
«Журналистика — это не то, чем занимался Гершкович в Екатеринбурге. Журналистика — это то, чем занимался Ассанж и за что он находится в тюрьме из-за американского преследования», — выразила уверенность Захарова.
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Так дипломат прокомментировала слова представителя Совбеза США Джона Кирби о продлении ареста Гершковича. Тот заявил, что газетчик вообще не должен находиться под арестом, так как «журналистика — не преступление».
Ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы продлил арест журналисту WSJ Эвану Гершковичу, обвиняемому в шпионаже. Под стражей он пробудет до 30 августа.
Мария Захарова
Задержание Эвана Гершковича
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