Захарова сравнила Brexit с шутками о наступающем коммунизме

Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила откладывание Brexit с шутками о коммунизме. Она выразила непонимание из-за бесконечного переноса того, что решил британский народ в ходе референдума.

«Британский народ свой выбор сделал… Референдум произошел летом 2016 года. То есть, решение было принято три с половиной года назад. Причем референдум проходил по, как мы понимаем, высоким международно-правовым стандартам. Правда, этих стандартов нет, они нигде не прописаны», — отметила Мария Захарова в интервью РИА «Новости».

По ее словам, она задается вопросом, как так получилось, что волеизъявление народа не было реализовано в течение почти четырех лет. Захарова обратила внимание, что все это время политики работали. Но за три с половиной года Британия не только не вышла из Евросоюза, но даже не может согласовать «процесс подготовки к процессу».

Это, знаете, немножко уже напоминает какие-то шутки о коммунизме, который строили, обещая, что будущие поколения уж точно будут при нем жить Мария Захарова.

Представитель МИД также заметила, что и Евросоюз постоянно пролонгирует отсрочки, причем каждый раз утверждая, что это последний. По мнению Захарова, именно здесь и можно было бы задействовать институт санкций. Но на такое замечание, по ее словам, дипломаты из ЕС «сразу грустнеют».

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта, но из-за того, что соглашение не было ратифицировано парламентом, Brexit неоднократно передвигали. Сейчас выход из Евросоюза запланирован на 31 января 2020 года.

Жители Великобритании в ходе референдума в 2016 году проголосовали за выход из состава Евросоюза. После этого решения Дэвид Кэмерон ушел в отставку с поста премьер-министра. Его место заняла Тереза Мэй, однако за три года ей так и не удалось прийти к соглашению между британским правительством и Брюсселем, и в мае она тоже ушла в отставку. Сейчас премьер-министром является Борис Джонсон.