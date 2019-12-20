Британские депутаты одобрили законопроект о Brexit

Об этом сообщил ТАСС. Издание уточнило, что до этого парламент четыре раза отвергал предложенный законопроект. Это трижды происходило при премьер-министре Терезе Мэй, и однажды — при Борисе Джонсоне.

Позиция членов парламента столь сильно изменилась после победы Консервативной партии на выборах 12 декабря — она получила большинство в палате общин. Главой этой партии является Борис Джонсон.

Правительство надеется, что законопроект также согласуют не только обе палаты парламента, но и королева Великобритании Елизавета II, которая должна поставить на документе свою подпись. Планируется, что это произойдет в ближайшие недели. Таким образом, Великобритания сможет выйти из ЕС в рамках назначенного ранее срока — до 31 января 2020 года.