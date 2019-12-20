Британские депутаты одобрили законопроект о Brexit
Палата общин британского парламента в пятницу, 20 декабря, одобрила законопроект о Brexit. 358 депутатов проголосовали за билль, в который входит согласованная с ЕС сделка об условиях «развода». Против него свои голоса отдали 234 депутата.
Об этом сообщил ТАСС. Издание уточнило, что до этого парламент четыре раза отвергал предложенный законопроект. Это трижды происходило при премьер-министре Терезе Мэй, и однажды — при Борисе Джонсоне.
Позиция членов парламента столь сильно изменилась после победы Консервативной партии на выборах 12 декабря — она получила большинство в палате общин. Главой этой партии является Борис Джонсон.
Правительство надеется, что законопроект также согласуют не только обе палаты парламента, но и королева Великобритании Елизавета II, которая должна поставить на документе свою подпись. Планируется, что это произойдет в ближайшие недели. Таким образом, Великобритания сможет выйти из ЕС в рамках назначенного ранее срока — до 31 января 2020 года.