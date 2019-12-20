    20 декабря 2019, 18:00

    Британские депутаты одобрили законопроект о Brexit

    Нина Петлинова

    Палата общин британского парламента в пятницу, 20 декабря, одобрила законопроект о Brexit. 358 депутатов проголосовали за билль, в который входит согласованная с ЕС сделка об условиях «развода». Против него свои голоса отдали 234 депутата.
    Британские депутаты одобрили законопроект о Brexit

    Об этом сообщил ТАСС. Издание уточнило, что до этого парламент четыре раза отвергал предложенный законопроект. Это трижды происходило при премьер-министре Терезе Мэй, и однажды — при Борисе Джонсоне.

    Позиция членов парламента столь сильно изменилась после победы Консервативной партии на выборах 12 декабря — она получила большинство в палате общин. Главой этой партии является Борис Джонсон.

    Правительство надеется, что законопроект также согласуют не только обе палаты парламента, но и королева Великобритании Елизавета II, которая должна поставить на документе свою подпись. Планируется, что это произойдет в ближайшие недели. Таким образом, Великобритания сможет выйти из ЕС в рамках назначенного ранее срока — до 31 января 2020 года.