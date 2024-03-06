06 марта 2024, 13:38
Захарова сказала, когда ядерные объекты США станут законной целью России
МИД: ЯО на севере Европы станет законной целью при столкновении России с НАТО
Американские ядерные объекты в Северной Европе стали бы законными целями в случае прямого столкновения России и НАТО. Такое заявление сделала официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики.
«Не надо быть военным стратегом, чтобы понимать: подобные объекты будут представлять собой источник прямой угрозы и, естественно, неизбежно войдут в перечень законных целей», — подчеркнула Захарова.
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Как отметила представитель дипведомства, появление ядерного оружия из США на севере Европы не укрепит безопасность стран, а напротив поставит ее под угрозу. Дипломат добавила, что другим государствам региона придется это учитывать.
Ранее Захарова развенчала миф о поддержке США своих союзников. Она иронично назвала власти Штатов педантами, которые «предают не глядя». А желание Украины вступить в НАТО не соответствует стремлению президента Владимира Зеленского вести боевые действия без поддержки Запада.
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