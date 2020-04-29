    29 апреля 2020, 09:23

    Данные МИД Чехии о дипломате опровергли в посольстве России

    Ольга Ситникова

    Пресс-секретарь МИД Чехии заявил, что отечественный дипломат прибыл в аэропорт Праги три недели назад. Однако в посольстве России информацию посчитали ложной. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

    «Фактом является то, что примерно три недели назад в Прагу из командировки вернулся надлежащим образом аккредитованный российский дипломат», — подчеркнул пресс-секретарь чешского ведомства.

    Представители посольства России в Чехии такое высказывание опровергли на официальной странице в Twitter.

    «В связи с заявлением пресс-секретаря МИД Чехии сообщаем, что с середины марта с. г. ни один из дипломатических сотрудников Посольства России в Чехии не прибывал в пражский аэропорт», — отметили в посольстве.