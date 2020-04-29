Данные МИД Чехии о дипломате опровергли в посольстве России

«Фактом является то, что примерно три недели назад в Прагу из командировки вернулся надлежащим образом аккредитованный российский дипломат», — подчеркнул пресс-секретарь чешского ведомства.

Представители посольства России в Чехии такое высказывание опровергли на официальной странице в Twitter.

«В связи с заявлением пресс-секретаря МИД Чехии сообщаем, что с середины марта с. г. ни один из дипломатических сотрудников Посольства России в Чехии не прибывал в пражский аэропорт», — отметили в посольстве.