Данные МИД Чехии о дипломате опровергли в посольстве России
Пресс-секретарь МИД Чехии заявил, что отечественный дипломат прибыл в аэропорт Праги три недели назад. Однако в посольстве России информацию посчитали ложной. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».
«Фактом является то, что примерно три недели назад в Прагу из командировки вернулся надлежащим образом аккредитованный российский дипломат», — подчеркнул пресс-секретарь чешского ведомства.
Представители посольства России в Чехии такое высказывание опровергли на официальной странице в Twitter.
«В связи с заявлением пресс-секретаря МИД Чехии сообщаем, что с середины марта с. г. ни один из дипломатических сотрудников Посольства России в Чехии не прибывал в пражский аэропорт», — отметили в посольстве.