Захарова разъяснила, зачем российского посла вызвали из США в Москву

Российского посла в Соединенных Штатах Анатолия Антонова отозвали в МИД. Его ждут в ведомстве для анализа и выработки дальнейших подходов в отношениях Москвы и Вашингтона. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Ждем нашего посла Анатолия Ивановича Антонова в Москве для анализа и дальнейшей выработки подходов к российско-американским отношениям, которые, к сожалению, к нашему большому огорчению, заведены Вашингтоном в тупик», — приводит РИА «Новости» слова Захаровой.

Ранее пресс-служба посольства России в Вашингтоне сообщила, что Антонов вылетит в Москву 20 марта. В ведомстве пояснили, что в столице «обсудят пути выправления пребывающих в кризисе российско-американских связей».

Антонов прилетит в Москву через три дня после резонансных слов президента США Джо Байдена в телеэфире в адрес российского лидера Владимира Путина. Глава Белого дома позволил себе безосновательные обвинения в адрес президента России.

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с «360» отметил, что эти слова — попытка как-то оправдать очередную порцию антироссийских санкций и представить нашу страну в качестве государства-преступника.