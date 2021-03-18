«Это повод, а не причина»: политолог объяснил смысл высказывания Байдена в адрес Путина

Байден позволил себе резкие слова в адрес Путина, чтобы как-то оформить и оправдать санкции против России. Его высказывание — это повод, а не причина. Еще он попытался лишний раз навязать западному миру образ, что Россия — это страна-преступник. Таким мнением с «360» поделился научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Такого уж огромного значения это не имеет, потому что это именно повод, а не причина. Если бы не был изобретен этот повод, был бы изобретен какой-нибудь другой повод, таким образом, санкции все равно были бы введены. Второе следствие произошедшего — это снижение авторитета, правда, это процесс взаимный. Попытка представить Россию в качестве государства-преступника, она, конечно, влияет на общество, в основном прозападное. Люди верят тому, что говорят власти. Так удобнее», — пояснил Журавлев.

По словам политолога, огульные обвинения эмоциональные, но действуют на сознание. С одной стороны, антироссийские настроения в обществе усиливаются, а с другой — их признанность обществом уменьшается.

«В какой-то момент это нагромождение лжи погубит само себя. Чем масштабнее ложь, тем она кажется правдоподобнее, но тем быстрее приходит ее осознание», — добавил собеседник.

Сегодня президент России Владимир Путин лично прокомментировал слова главы Белого дома Джо Байдена, который назвал его «убийцей» в телеэфире. Российский лидер вспомнил выражение из детства: «кто как обзывается, тот так и называется». Путин подчеркнул, что в Соединенных Штатах живут честные и душевные люди, которые хотят с нами дружить, однако сознание американской верхушки складывалось во времена геноцида индейцев и рабовладельческого строя.